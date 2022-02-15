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15 марта, 19:03 • 101276 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131185 просмотра

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Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО

Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Португалия присоединится к многонациональным объединенным силам высокой готовности НАТО, которые должны обеспечивать быстрое военное реагирование на кризис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Согласно международным обязательствам, взятых перед НАТО, в 2022 году Португалия будет принимать участие в силах реагирования НАТО (NRF), которые находятся под командованием верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе (SACEUR)", - говорится в сообщении.

В состав сил реагирования НАТО входит "Совместная оперативная группа очень высокой готовности" (VJTF), которая может быть готова к реагированию в течение семи дней.

"Средства, выделенные Португалией для VJTF на 2022 год, может использовать НАТО в случае полной или частичной активации, в зависимости от типа выполняемой миссии", - отметили в Минобороны.

Напомним

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 заявил, что Украина может проявить “гибкость” в вопросе вступления в НАТО для того, чтобы предотвратить войну с Россией.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что слова Пристайко о готовности Украины отказаться от членства в НАТО, вырваны из контекста.

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