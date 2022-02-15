Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Португалия присоединится к многонациональным объединенным силам высокой готовности НАТО, которые должны обеспечивать быстрое военное реагирование на кризис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
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"Согласно международным обязательствам, взятых перед НАТО, в 2022 году Португалия будет принимать участие в силах реагирования НАТО (NRF), которые находятся под командованием верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе (SACEUR)", - говорится в сообщении.
В состав сил реагирования НАТО входит "Совместная оперативная группа очень высокой готовности" (VJTF), которая может быть готова к реагированию в течение семи дней.
"Средства, выделенные Португалией для VJTF на 2022 год, может использовать НАТО в случае полной или частичной активации, в зависимости от типа выполняемой миссии", - отметили в Минобороны.
Напомним
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 заявил, что Украина может проявить “гибкость” в вопросе вступления в НАТО для того, чтобы предотвратить войну с Россией.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что слова Пристайко о готовности Украины отказаться от членства в НАТО, вырваны из контекста.