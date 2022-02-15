Португалія приєднається до сил швидкого реагування НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Португалія приєднається до багатонаціональних об'єднаних сил високої готовності НАТО, які мають забезпечувати швидке військове реагування на кризу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euractiv.
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"Відповідно до міжнародних зобов'язань, взятих перед НАТО, у 2022 році Португалія братиме участь у силах реагування НАТО (NRF), які знаходяться під командуванням верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR)", - ідеться у повідомленні.
До складу сил реагування НАТО входить "Спільна оперативна група дуже високої готовності" (VJTF), яка може бути готовою до реагування протягом семи днів.
"Кошти, виділені Португалією для VJTF на 2022 рік, може використати НАТО у разі повної або часткової активації, залежно від типу виконуваної місії", - зазначили в Міноборони.
Нагадаємо
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