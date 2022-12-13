Португалия пострадала от наводнения после проливных дождей. Лиссабон под водой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сильный дождь обрушился на португальскую столицу во вторник, затопив тоннели, сметая автомобили и заставив власти приостановить движение автобусов и трамваев и закрыть некоторые основные дороги, передает УНН со ссылкой на агентство Lusa.
Детали
Мэрия Лиссабона объявила «красное» предупреждение о погоде и призвала людей оставаться дома и избегать поездок в столицу в устье реки Тежу.
С полночи службы экстренной помощи сообщили о 275 инцидентах в Лиссабоне и соседнем районе Сетубал, в том числе о затопленных улицах, тоннелях и вокзалах. Некоторые магазины и рестораны оказались наполовину затоплены.
В мэрии сообщили, что городские автобусы и трамваи не ходят, метро не работает в полном объеме, а ряд вокзалов недоступен из-за наводнения.
Неблагоприятные погодные условия также привели к остановке столичного района Лиссабона в прошлую среду, когда один человек погиб в затопленном подвале.
Сильный дождь также прошел в центральном районе Порталегре.
В соседней Испании также произошло наводнение. В Андалусии дороги оказались под водой.
Добавим
Мэрия Лиссабона критиковалась за то, что в течение многих лет не создавала инфраструктуру для предотвращения наводнений.
Ливни последовали за месяцами засухи в Португалии и Испании. Прошлое лето было одним из самых жарких с момента начала регистрации погоды.