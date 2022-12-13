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Португалия пострадала от наводнения после проливных дождей. Лиссабон под водой

Киев • УНН

 • 2057297 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сильный дождь обрушился на португальскую столицу во вторник, затопив тоннели, сметая автомобили и заставив власти приостановить движение автобусов и трамваев и закрыть некоторые основные дороги, передает УНН со ссылкой на агентство Lusa.

Детали

Мэрия Лиссабона объявила «красное» предупреждение о погоде и призвала людей оставаться дома и избегать поездок в столицу в устье реки Тежу.

С полночи службы экстренной помощи сообщили о 275 инцидентах в Лиссабоне и соседнем районе Сетубал, в том числе о затопленных улицах, тоннелях и вокзалах. Некоторые магазины и рестораны оказались наполовину затоплены.

В мэрии сообщили, что городские автобусы и трамваи не ходят, метро не работает в полном объеме, а ряд вокзалов недоступен из-за наводнения.

Неблагоприятные погодные условия также привели к остановке столичного района Лиссабона в прошлую среду, когда один человек погиб в затопленном подвале.

Сильный дождь также прошел в центральном районе Порталегре.

В соседней Испании также произошло наводнение. В Андалусии дороги оказались под водой.

Добавим

Мэрия Лиссабона критиковалась за то, что в течение многих лет не создавала инфраструктуру для предотвращения наводнений.

Ливни последовали за месяцами засухи в Португалии и Испании. Прошлое лето было одним из самых жарких с момента начала регистрации погоды.

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