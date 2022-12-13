Португалія постраждала від повені після злив. Лісабон під водою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сильний дощ обрушився на португальську столицю у вівторок, затопивши тунелі, змітаючи автомобілі та змусивши владу призупинити рух автобусів та трамваїв та закрити деякі основні дороги, передає УНН з посиланням на агентство Lusa.
Деталі
Мерія Лісабона оголосила «червоне» попередження про погоду і закликала людей залишатися вдома і уникати поїздок до столиці в гирлі річки Тежу.
З півночі служби екстреної допомоги повідомили про 275 інцидентів у Лісабоні та сусідньому районі Сетубал, у тому числі про затоплені вулиці, тунелі та вокзали. Деякі магазини та ресторани виявилися наполовину затоплені.
У мерії повідомили, що міські автобуси та трамваї не ходять, метро не працює в повному обсязі, а низка вокзалів недоступна через повінь.
Несприятливі погодні умови також призвели до зупинки столичного району Лісабона минулої середи, коли одна людина загинула у затопленому підвалі.
Сильний дощ також пройшов в центральному районі Порталегре.
У сусідній Іспанії також сталася повінь. В Андалусії дороги опинилися під водою.
Додамо
Мерія Лісабона критикувалася за те, що протягом багатьох років не створювала інфраструктуру для запобігання повеням.
Зливи послідували за місяцями посухи в Португалії та Іспанії. Минуле літо також було одним із найспекотніших з моменту початку реєстрації погоди.