Порошенко встретился с делегацией Конгресса США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Во время Мюнхенской безопасности конференции Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
Украинский Президент подчеркнул, что принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления является не только ответом на деструктивную позицию Москвы, но и одновременно формирует благоприятный фон для продвижения мирного процесса на Донбассе.
"Петр Порошенко выразил надежду, что финансирование программ безопасности помощи украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера и в дальнейшем получать полную поддержку со стороны Конгресса.
Стороны также осудили намерение провести российские президентские выборы на временно оккупированной территории Крыма. Было скоординировано дальнейшие шаги по усилению международного фронта с деоккупации украинского Крыма", - говорится в сообщении.
Был также обсужден прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.
Кроме того, Президент также призвал Конгресс США поддержать официальное признание Соединенными Штатами Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Ранее, в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Президент Украины Петр Порошенко провел встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.