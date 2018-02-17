Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Під час Мюнхенської безпекової конференції Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацію Конгресу США, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
Український Президент наголосив, що прийняття Вашингтоном рішення про надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску є не лише відповіддю на деструктивну позицію Москви, але й водночас формують сприятливе тло для просування мирного процесу на Донбасі.
"Петро Порошенко висловив сподівання, що фінансування програм безпекової допомоги Українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру і надалі отримуватимуть повну підтримку з боку Конгресу.
Сторони також засудили намір провести російські президентські вибори на тимчасово окупованій території Криму. Було скоординовано подальші кроки щодо посилення міжнародного фронту з деокупації українського Криму," - йдеться в повідомленні.
Було також обговорено прогрес України у реалізації програм реформ та розвиток співпраці з МВФ.
Крім того Президент також закликав Конгрес США підтримати офіційне визнання Сполученими Штатами Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.
Раніше, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.