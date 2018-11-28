Порошенко: ВСУ передислоцируются в район возможной атаки России
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По приказу министра обороны Украины и начальника Генштаба обеспечивается передислокация украинских войск в район возможной атаки со стороны РФ. Об этом во время рабочего визита в Черниговскую область заявил Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
“(Украина — ред.) приводит войска в полную боевую готовность, ускоряет подготовку частей и подразделений вооруженных сил, ускоряет боевое слаживание. По приказу министра и начальника Генштаба обеспечивается передислокация в район возможной атаки страны-агрессора РФ”, — сообщил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных 10 областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 26 ноября 2018 года.