Порошенко: ЗСУ передислоковуються до району можливої атаки Росії

“(Україна — ред.) приводить війська до повної бойової готовності, прискорює підготовку частин і підрозділів військових сил, прискорює бойове злагодження. За наказом міністра та начальника Генштабу забезпечується передислокація в район можливої атаки країни-агресора РФ”, — повідомив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих 10 областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан з 26 листопада 2018 року.