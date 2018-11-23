Порошенко заявил, что "евробляхерам" уже нет смысла блокировать дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. После подписания закона о растаможивании автомобилей на "еврономерах" активистам нет смысла блокировать автодороги в Украине. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами, передает корреспондент УНН.
"И с "евробляхерами" разберемся. Я сегодня подписал закон соответствующий закон, и им уже нет никакого смысла что-то блокировать. Если надо не платить контрабандистам по 500 евро, то заплати в бюджет - от 500 до 1000 евро", - отметил Порошенко.
По его словам, его пост о законах по "евробляхерам" в соцсетях собрал 10 тысяч лайков, и это является доказательством поддержки такого шага.
При этом он добавил, что "каждая копейка", которая будет заплачена "евробляхерами", пойдет на индексацию пенсий.
Как сообщал УНН, 23 ноября Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.
Напомним, 8 ноября, Верховная Рада приняла законопроект №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Кроме того, 8 ноября парламент одобрил в целом закон №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, утвердивший правила оформления так называемых евроблях.
21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях", не поддержав соответствующие постановления.
С 20 ноября на трассах Украины продолжалась массовая акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Они выступали против увеличения таможенных платежей и заблокировали ряд автодорог по всей Украине. После решений парламента "евробляхеры" заявили о приостановлении блокировки автодорог и переходе к новому формату акций протеста - акции "Требуем вето президента!".