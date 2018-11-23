Порошенко заявив, що "євробляхерам" вже немає сенсу блокувати дороги

“І з „євробляхерами“ розберемось. Я сьогодні підписав закон відповідний закон, і їм вже немає ніякого сенсу щось блокувати. Якщо треба не платити контрабандистам по 500 євро, то заплати у бюджет — від 500 до 1000 євро”, — зазначив Порошенко.

За його словами, його пост про закони щодо “євробляхерів” у соцмережах зібрав 10 тисяч лайків, і це є доказом підтримки такого кроку.

При цьому він додав, що “кожна копійка”, яка буде заплачена “євробляхерами”, піде на індексацію пенсій.

Як повідомляв УНН, 23 листопада Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Нагадаємо, 8 листопада, Верховна Рада схвалила законопроект №8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Крім того, 8 листопада, парламент схвалив в цілому закон №8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.

21 листопада Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”, не підтримавши відповідні постанови.

З 20 листопада на трасах України тривала масова акція протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Вони виступали проти збільшення митних платежів та заблокували низку автошляхів по всій Україні. Після рішень парламенту "євробляхери" заявили про призупинення блокування автодоріг і перехід до нового формату акцій протесту - акції “Вимагаємо вето президента!”.