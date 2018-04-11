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Порошенко пригласил Мэй посетить Украину

Порошенко пригласил Мэй посетить Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент пригласил премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, которая состоится в июне.

Ранее Порошенко во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что Украина готова оказать помощь в расследовании дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в случае необходимости.

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