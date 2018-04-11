Порошенко запросив Мей відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови запросив прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей відвідати Україну з офіційним візитом, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"Президент запросив Прем’єр-міністра Терезу Мей відвідати Україну з офіційним візитом", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, Порошенко подякував за підтримку українських реформ. У цьому контексті також йшлося про підготовку другої Міжнародної конференції щодо реформ в Україні у Копенгагені, що відбудеться у червні.
Раніше Порошенко під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей заявив, що Україна готова надати допомогу в розслідуванні справи щодо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у разі необхідності.