Порошенко выступил против миротворцев из Беларуси на Донбассе - СМИ

“Вот здесь категорически — и Порошенко после этого сказал, и я это сказал, — что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину”, — сказал С.Шушкевич, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с П.Порошенко возможность участия Беларуси в миротворческой операции на Донбассе.

Как сообщал УНН, министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь уже готова отправлять своих миротворцев на Донбасс.