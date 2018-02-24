Порошенко выступил против миротворцев из Беларуси на Донбассе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выступил против участия Беларуси в миротворческой операции на Донбассе. Об этом он сказал во время разговора с бывшим председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем, передает УНН со ссылкой на "Белорусский партизан".
“Вот здесь категорически — и Порошенко после этого сказал, и я это сказал, — что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину”, — сказал С.Шушкевич, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с П.Порошенко возможность участия Беларуси в миротворческой операции на Донбассе.
Как сообщал УНН, министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь уже готова отправлять своих миротворцев на Донбасс.