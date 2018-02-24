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Порошенко виступив проти миротворців з Білорусі на Донбасі - ЗМІ

Порошенко виступив проти миротворців з Білорусі на Донбасі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко виступив проти участі Білорусі в миротворчій операції на Донбасі. Про це він сказав під час розмови з колишнім головою Верховної Ради Білорусі Станіславом Шушкевичем, передає УНН з посиланням на "Білоруський партизан".

"Ось тут категорично - і Порошенко після цього сказав, і я це сказав, - що не може бути миротворців з тієї країни, яка є союзником агресора. Білорусь, через ОДКБ і через угоду про так звану Союзну державу, фактично має єдине військове формування з Росією, тому миротворців з Білорусі не може бути. Країна-агресор не може направляти миротворців в Україну", - сказав С.Шушкевич, відповідаючи на запитання, чи обговорював він з П.Порошенко можливість участі Білорусі в миротворчій операції на Донбасі.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Білорусі Андрій Равка заявив, що Білорусь вже готова відправляти своїх миротворців на Донбас.

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