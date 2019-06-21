Порошенко решил идти в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Бывший президент Украины и первый в списке партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко решил идти в парламент. Об этом он написал в Твиттере, сообщает УНН.
"Президент Украины - почетная и трудная должность для украинца. Сейчас же, поверьте, я остаюсь в политике не ради должностей. Я иду в парламент, чтобы тяжело работать!", - заявил Порошенко.
Напомним, партия "Европейская Солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг".
"Антирейтинг партий возглавляет" Европейская Солидарность ". За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей", - говорится в сообщении.