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Порошенко вирішив йти в парламент

Київ • УНН

 • 19292 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Колишній президент України і перший в списку партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вирішив йти в парламент. Про це він написав у Твіттері, повідомляє УНН.

Порошенко вирішив йти в парламент

"Президент України – найпочесніша та найважча посада для українця. Зараз же, повірте, я залишаюсь в політиці не задля посад. Я іду в парламент, щоб важко працювати!", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, партія "Європейська Солідарність" на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком очолює антирейтинг політичних сил серед виборців. Про це свідчать дані опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг".

“Антирейтинг партій очолює „Європейська Солідарність“. За неї ні за яких обставин не проголосували б 52% виборців”, — йдеться у повідомленні.

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