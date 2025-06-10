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Порошенко требует ракеты для ВСУ, но сам блокировал их производство - эксперт

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Политэксперт Гладких обвинил Порошенко в цинизме из-за призывов предоставить ВСУ ракеты, ведь во времена его президентства обороноспособность страны приходила в упадок.

Порошенко требует ракеты для ВСУ, но сам блокировал их производство - эксперт

После очередной ракетной атаки на украинские города народный депутат Петр Порошенко призвал предоставить ВСУ ракеты большой дальности. Вместе с тем, во время своего президентства он сам ранее блокировал создание таких вооружений и разваливал обороноспособность страны. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

Так, по словам Гладких, наиболее циничным со стороны Порошенко является требование вооружения и ракет на фоне того, что сам политик во время своего президентства сделал все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины.

При Порошенко его кум Свинарчук наладил поставки контрабандных запчастей с наценкой в 200–300%. Это был лишь один из ряда оборонных скандалов по уничтожению ВПК, в которых "сивочолый" играл ключевую роль. Порошенко все это покрывал, фактически приглашая Путина напасть на Украину: взрывы на шести (!) военных складах в 2015–2018 годах, когда Украина потеряла более 210 000 тонн боеприпасов – около 40% всех боеприпасов государства. Саботаж Порошенко создания ракетного комплекса "Нептун", который после его каденции начали производить и потопили им крейсер "Москву". Опять же, именно "Ленкузня" Порошенко продавала Госпогранслужбе свои же бронированные машины по завышенным ценам с откатами и сверхприбылями 

- отмечает эксперт.

Валентин Гладких привел сегодняшнее заявление Порошенко, в котором политик написал о слезах детей, недопустимости умиротворения Путина и требовал обеспечить ВСУ ракетами большой дальности. По мнению Гладких, такие высказывания являются "политическим цинизмом, к которому невозможно привыкнуть", потому что дети Порошенко никогда не спускались в метро под обстрелами и не слышали вой сирен, ведь сбежали из Украины.

Его сыновья – официальные уклонисты, живут в Лондоне, а вся его семья использует нашу страну только для того, чтобы вытягивать из нее деньги. Об умиротворении Путина Порошенко вообще лучше промолчать. Потому что именно он благодарил, пожимал руку и обнимал диктатора, когда тот уже напал на Украину. Именно Петр Алексеевич положил голову государства в пасть тигра, потому что кормил тигра своими конфетами, развивал бизнес в России и активно торговал с этой страной. Именно он согласился на аннексию украинских территорий в обмен на российские деньги 

– отмечает эксперт.

Гладких также обращает внимание и на другие проблемы, с которыми столкнулся оборонный комплекс Украины во время каденции Порошенко.

В 2016 году, когда Порошенко был президентом, должен был быть принят 5-летний план обновления предприятий оборонно-промышленного комплекса и производства современного оружия. Программу Порошенко так и не утвердил, хотя Кабмин одобрил концепцию, а СНБО поставил четкие сроки. Это четкий ответ на сегодняшние требования "сивочолого". Поэтому наиболее уместными со стороны Порошенко были бы пост покаяния и явка с повинной за госпредательство 

- резюмирует эксперт.

Как сообщалось, за последний год уровень недоверия украинцев к лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко вырос до рекордных 70%. В частности, отношение общества к Порошенко еще больше ухудшилось после санкций и дела о госизмене. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Петр Порошенко
Украина
Лондон
Tesla
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