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Порошенко вимагає ракети для ЗСУ, але сам блокував їх виробництво - експерт

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Політексперт Гладких звинуватив Порошенка у цинізмі через заклики надати ЗСУ ракети, адже за часів його президентства обороноздатність країни занепадала.

Порошенко вимагає ракети для ЗСУ, але сам блокував їх виробництво - експерт

Після чергової ракетної атаки на українські міста народний депутат Петро Порошенко закликав надати ЗСУ ракети великої дальності. Натомість, він за часів своєї каденції сам раніше блокував створення таких озброєнь та розвалював обороноздатність країни. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких, передає УНН.

Так, за словами Гладких, найбільш цинічно з боку Порошенка є вимога озброєння та ракети на тлі того, що сам політик за часів свого президентства зробив все можливе, щоб розвалити обороноздатність України.

За Порошенка його кум Свинарчук налагодив постачання контрабандних запчастин з націнкою в 200–300%. Це був лише один з низки оборонних скандалів зі знищення ВПК, в яких "сивочолий" відігравав ключову роль. Порошенко це все покривав, фактично запрошуючи путіна напасти на Україну: вибухи на шести (!) військових складах у 2015–2018 роках, коли Україна втратила понад 210 000 тонн боєприпасів – близько 40 % усіх боєприпасів держави. Саботаж Порошенком створення ракетного комплексу "Нептун", який після його каденції почали виробляти і потопили ним крейсер "Москву". Знову тки ж, саме "Лєнкузня" Порошенка продавала Держприкордонслужбі свої ж броньовані машини за завищеними цінами з відкатами та надприбутками 

- наголошує експерт.

Валентин Гладких навів сьогоднішню заяву Порошенка, в якій політик написав про сльози дітей, недопустимість умиротворення путіна та вимагав забезпечити ЗСУ ракетами великої дальності. На думку Гладких, такі вислови є "політичним цинізмом, до якого неможливо звикнути", бо діти Порошенка ніколи не спускались в метро під обстрілами та не чули вий сирен, адже втекли з України.

Його сини – офіційні ухилянти, живуть у Лондоні, а вся його родина використовує нашу країну, лише, щоб тягнути з неї гроші. Про умиротворення путіна, Порошенку, взагалі, краще мовчати. Бо саме він дякував, тиснув руку та обіймав диктатора, коли той вже напав на Україну. Саме Петро Олексійович поклав голову держави в пащу тигра, бо годував тигра своїми цукерками, розвивав бізнес в росії і активно торгував з цією країною. Саме він погодився на анексію українських територій в обмін на російські гроші 

- зазначає експерт.

Гладких також звертає увагу і на інші проблеми, з якими зіштовхнувся оборонний комплекс України за часів каденції Порошенка.

У 2016 році, коли Порошенко був президентом, мав бути ухвалений 5‑річний план оновлення підприємств оборонно-промислового комплексу і виготовлення сучасної зброю. Програму Порошенко так і не затвердив, хоч Кабмін схвалив концепцію, а РНБО поставило чіткі терміни. Це чітка відповідь на сьогоднішні вимоги  "сивочолого". Тому найбільш доречними з боку Порошенка були б пост покаяння і явка з повинною за держзраду 

- резюмує експерт.

Як повідомлялось, за останній рік рівень недовіри українців до лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка ще більше погіршилось після санкцій та справи про держзраду.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Петро Порошенко
Україна
Лондон
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