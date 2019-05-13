Порошенко об инаугурации Зеленского: мяч находится на поле ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня мяч находится на поле Парламента. Об этом сказал действующий Президент Украины Петр Порошенко в интервью журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель, говоря об инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Сегодня мяч находится на поле Парламента. Я заинтересован в том, чтобы Парламент быстрее определился с датой инаугурации. И с моей стороны будет только поддержка по скорейшему вступлению господина Зеленского на должность", - заявил Президент.
Ранее новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с призывом в ближайшее время назначить дату инаугурации на 19 мая.
В команде действующего Президента Украины Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации.
Как сообщал УНН, в Раде зарегистрировали пять проектов постановлений относительно инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.