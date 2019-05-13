Порошенко про інавгурацію Зеленського: м’яч знаходиться на полі ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні м’яч знаходиться на полі Парламенту. Про це сказав чинний Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам в ході робочого візиту до Брюсселя, говорячи про інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Сьогодні м’яч знаходиться на полі Парламенту. Я зацікавлений в тому, щоб Парламент якнайшвидше визначився із датою інавгурації. І з мого боку буде лише підтримка щодо якнайшвидшого вступу пана Зеленського на посаду”, — заявив Президент.
Раніше новобраний Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом найближчим часом призначити дату інавгурації на 19 травня.
У команді чинного Президента України Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації.
Як повідомляв УНН, у Раді зареєстрували п'ять проектів постанов щодо інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.