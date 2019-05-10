У Порошенка відреагували на заяву Зеленського: претензій щодо інавгурації не сприймають

Як повідомили в АП, Порошенко з повагою ставиться і до вибору українців, і до позиції найвищого законодавчого органу.

"Для нього прийнятна будь-яка дата інавгурації, яку визначить Верховна Рада, позаяк це належить до її компетенції.

До моменту інавгурації нового Президента Петро Порошенко залишається чинним главою держави і несе відповідальність за ситуацію в країні, виконуючи свої обов’язки згідно духу та букви Конституції", - йдеться у повідомленні.

В АП додали, Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському.

"Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейського традиції, так як це прийнято в демократичних країнах.

Тому він підтверджує своє запрошення Володимиру Зеленському, озвучене ще 30 квітня - не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни, рівно як і будь-які інші питання, пов’язані із передачею повноважень і відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Відтак, як повідомили в АП, в команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації.

"Водночас вважають позитивним сам факт того, що обраний Президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової влади і хоча б у чомусь продемонстрував власну позицію… Можливо навіть без консультацій із їхнім спільним адвокатом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський ще раз закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.

Крім того, Зеленський порівняв Порошенка з туристом в Єгипті та кульгавою качкою.