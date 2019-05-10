У Порошенко отреагировали на заявление Зеленского: претензий к инаугурации не воспринимают
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В команде действующего Президента Украины Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. Так в пресс-службе Администрации Президента отреагировали на заявление избранного Главы государства Владимира Зеленского, передает УНН.
Как сообщили в АП, Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа.
"Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции.
К моменту инаугурации нового Президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции", - говорится в сообщении.
В АП добавили, Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому.
"Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции, так как это принято в демократических странах.
Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - говорится в сообщении.
Поэтому, как сообщили в АП, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации.
"Вместе с тем считают положительным сам факт того, что избранный Президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию ... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский еще раз призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Кроме того, Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте и хромой уткой.