Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Новобраний Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом найближчим часом призначити дату інавгурації на 19 травня, передає кореспондент УНН.
"Я звертаюся до Верховної Ради: найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти", - наголосив Зеленський.
Він також заявив, що Рада затягує дату інавгурації, діючи в своїх інтересах.
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Як повідомляв УНН, у Раді зареєстрували п'ять проектів постанови щодо інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.
Раніше повідомлялося, що на профільні Комітети постанови щодо інавгурації Зеленського не були розписані.