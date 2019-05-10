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Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня

Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Новобраний Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом найближчим часом призначити дату інавгурації на 19 травня, передає кореспондент УНН.

"Я звертаюся до Верховної Ради: найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти", - наголосив Зеленський.

Він також заявив, що Рада затягує дату інавгурації, діючи в своїх інтересах.

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Як повідомляв УНН, у Раді зареєстрували п'ять проектів постанови щодо інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що на профільні Комітети постанови щодо інавгурації Зеленського не були розписані.

Українські Національні Новини

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