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7 марта, 08:52 • 135977 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139436 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144883 просмотра

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Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая

Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая

Киев  •  УНН

 • 14152 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом в ближайшее время назначить дату инаугурации на 19 мая, передает корреспондент УНН.

"Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что Рада затягивает дату инаугурации, действуя в своих интересах.

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Как сообщал УНН, в Раде зарегистрировали пять проектов постановления об инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что на профильные Комитеты постановления о инаугурации Зеленского ни были расписаны.

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