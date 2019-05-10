Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом в ближайшее время назначить дату инаугурации на 19 мая, передает корреспондент УНН.
"Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - подчеркнул Зеленский.
Он также заявил, что Рада затягивает дату инаугурации, действуя в своих интересах.
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Как сообщал УНН, в Раде зарегистрировали пять проектов постановления об инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что на профильные Комитеты постановления о инаугурации Зеленского ни были расписаны.