Порошенко поздравил Зеленского и дал ему напутствия

"Как действующий глава государства только позвонил что Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия", - отметил Порошенко.

Он отметил, что все международные наблюдатели признали выборы честными, прозрачными и демократическими.

"Они в полной мере соответствовали стратегии Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, которую я последовательно воплощал в течение пяти лет своего президентства. Надеюсь, что новый Президент продолжит этот курс, который в полной мере отвечает национальным интересам Украины", - добавил Порошенко.

Кроме того, в своем поздравлении он также дал наставления новоизбранному Президенту.

"Но что нужно сделать немедленно, так это продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины", - отметил Порошенко.

Он добавил, что Россия заслуживает существенное ужесточение санкций против нее.

"Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового Президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", - сказал Президент.

Напомним, Порошенко и Зеленский договорились о встрече.

Как сообщал УНН, сегодня, 30 апреля, ЦИК объявила окончательные результаты выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.