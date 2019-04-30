Порошенко і Зеленський домовились про зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чинний Глава держави Петро Порошенко подзвонив до новообраного Президента України Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча комісія, а крім того домовився про зустріч, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.
"Володимир Зеленський і я під час телефонної розмови домовилися зустрітися найближчим часом", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, у Києві відбулась зустріч Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та новообранного Президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.