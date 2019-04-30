Порошенко и Зеленский договорились о встрече

"Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время", - отметил Порошенко.

Напомним, в Киеве состоялась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.