Порошенко и Зеленский договорились о встрече
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Действующий глава государства Петр Порошенко позвонил новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия, а кроме того договорился о встрече, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время", - отметил Порошенко.
Напомним, в Киеве состоялась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.