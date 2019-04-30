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Порошенко привітав Зеленського і дав йому настанови

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко привітав новобраного Президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Президента.

"Як чинний Глава держави щойно подзвонив до Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча комісія", - зазначив Порошенко.

Він зазначив, що всі міжнародні спостерігачі визнали вибори чесними, прозорими та демократичними.

"Вони повною мірою відповідали стратегії України на членство в Європейському Союзі та НАТО, яку я послідовно втілював протягом п’яти років свого президентства. Сподіваюся, що новий Президент продовжить цей курс, який повною мірою відповідає національним інтересам України", - додав Порошенко.

Крім того, у своєму привітанні він також дав настанови новообраному Президенту.

"Але що треба зробити негайно, так це продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію у той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України", - зазначив Порошенко.

Він додав, що Росія заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї.

"Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми – це вже відповідальність нового Президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", - сказав Президент.

Нагадаємо, Порошенко і Зеленський домовились про зустріч.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 30 квітня, ЦВК оголосила остаточні результати виборів президента України. Перемогу здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.

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