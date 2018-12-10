Порошенко поздравил преемницу Меркель с избранием
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аннеґрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность Председателя Христианско-демократического союза Германии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, во время которой глава государства поздравил ее с избранием на должность Председателя Христианско-демократического союза Германии”, — говорится в сообщении.
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Было отмечено динамичное развитие политического диалога между Украиной и ФРГ.
Петр Порошенко отметил активную роль Германии в поиске путей для прекращения российской агрессии на Донбассе и в Азовском море.
Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно удерживающихся Россией.
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Напомним, 7 декабря Крамп-Карренбауэр избрали главой правящей в Германии партии ХДС. На этом посту она сменила канцлера Германии Ангелу Меркель. Крамп-Карренбауэр с 1981 года находится в составе ХДС, в течение последнего года она занимала должность главы аппарата. Ангела Меркель останется канцлером Германии до 2021 года.
30 ноября Крамп-Карренбауэр предлагала в ответ на антиукраинские действия России в Керченском проливе закрыть порты западных стран для кораблей РФ, которые следуют из Азовского моря.