У Німеччині обрали нового лідера ХДС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На пост лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у другому турі голосування було обрано протеже колишньої очільниці і нині діючої канцлери Німеччини Ангели Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер. Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає кореспондент УНН.
“Breaking news from Germany: новим головою Християнсько-демократичного союзу обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер!!! Розраховуємо на подальшу потужну підтримку України з боку ХДС та особисто нового лідера найбільшої німецької партії”, — написав посол.
Раніше він повідомляв, що у першому турі голосування на посаду голови ХДС жоден з кандидатів не отримав абсолютної більшості.
Зазначимо, головними претендентами на роль глави ХДС вважались Аннегрет Крамп-Карренбауер, і Фрідріх Мерц, противник Меркель, який вважає, що найбільша в Європі економіка повинна робити більше для Європейського союзу.
Як повідомляв УНН, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє виступила з промовою в ролі лідера ХДС.