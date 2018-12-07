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У Німеччині обрали нового лідера ХДС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На пост лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у другому турі голосування було обрано протеже колишньої очільниці і нині діючої канцлери Німеччини Ангели Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер. Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає кореспондент УНН.

У Німеччині обрали нового лідера ХДС

“Breaking news from Germany: новим головою Християнсько-демократичного союзу обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер!!! Розраховуємо на подальшу потужну підтримку України з боку ХДС та особисто нового лідера найбільшої німецької партії”, — написав посол.

Раніше він повідомляв, що у першому турі голосування на посаду голови ХДС жоден з кандидатів не отримав абсолютної більшості.

Зазначимо, головними претендентами на роль глави ХДС вважались Аннегрет Крамп-Карренбауер, і Фрідріх Мерц, противник Меркель, який вважає, що найбільша в Європі економіка повинна робити більше для Європейського союзу.

Як повідомляв УНН, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє виступила з промовою в ролі лідера ХДС.

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