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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Германии избрали нового лидера ХДС

Киев • УНН

 • 10713 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре голосования был избран протеже бывшей руководительницы и ныне действующего канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает корреспондент УНН.

В Германии избрали нового лидера ХДС

"Breaking news from Germany: новым председателем Христианско-демократического союза избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр!!! Рассчитываем на дальнейшее мощную поддержку Украины со стороны ХДС и лично нового лидера крупнейшей немецкой партии", - написал посол.

Ранее он сообщал, что в первом туре голосования на пост председателя ХДС ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.

Отметим, главными претендентами на роль главы ХДС считались Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и Фридрих Мерц, противник Меркель, который считает, что крупнейшая в Европе экономика должна делать больше для Европейского союза.

Как сообщал УНН, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила с речью в роли лидера ХДС.

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