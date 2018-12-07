В Германии избрали нового лидера ХДС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре голосования был избран протеже бывшей руководительницы и ныне действующего канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает корреспондент УНН.
"Breaking news from Germany: новым председателем Христианско-демократического союза избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр!!! Рассчитываем на дальнейшее мощную поддержку Украины со стороны ХДС и лично нового лидера крупнейшей немецкой партии", - написал посол.
Ранее он сообщал, что в первом туре голосования на пост председателя ХДС ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.
Отметим, главными претендентами на роль главы ХДС считались Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и Фридрих Мерц, противник Меркель, который считает, что крупнейшая в Европе экономика должна делать больше для Европейского союза.
Как сообщал УНН, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила с речью в роли лидера ХДС.