Меркель залишила пост лідера Християнсько-демократичного союзу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю пішла з поста лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС), в той час як її партія готується обрати її наступника, який, ймовірно, може стати наступним канцлером Німеччини, передає УНН з посиланням на Reuters.
На з'їзді партії в Гамбурзі 64-річна Меркель висловила вдячність за можливість очолювати ХДС протягом 18 років - 13 з них в ролі канцлера.
"Для мене це було величезним задоволенням і честю", - сказала Меркель.
Меркель зявила ще в жовтні, що піде з поста глави партії, але залишиться канцлером.
Головні претенденти на роль глави ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер, протеже Меркель, яка, як вважається, буде продовжувати її політику, і Фрідріх Мерц, противник канцлера, який вважає, що найбільша в Європі економіка повинна робити більше для Європейського союзу.
Голосування, за підсумками якого учасники з'їзду оберуть нового лідера партії, відбудеться пізніше в п'ятницю.
Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що не буде домагатися переобрання на посаду канцлера Німеччини після того, як її термін на цій посаді завершиться у 2021 році.