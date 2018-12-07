Меркель залишила пост лідера Християнсько-демократичного союзу

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю пішла з поста лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС), в той час як її партія готується обрати її наступника, який, ймовірно, може стати наступним канцлером Німеччини, передає УНН з посиланням на Reuters.