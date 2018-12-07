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Меркель оставила пост лидера Христианско-демократического союза

Киев • УНН

 • 9288 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу ушла с поста лидера Христианско-демократического союза (ХДС), в то время как ее партия готовится избрать ее преемника, который, вероятно, может стать следующим канцлером Германии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Меркель оставила пост лидера Христианско-демократического союза

На съезде партии в Гамбурге 64-летняя Меркель выразила благодарность за возможность возглавлять ХДС в течение 18 лет - 13 из них в роли канцлера.

"Для меня это было огромным удовольствием и честью", - сказала Меркель.

Меркель зявила еще в октябре, что уйдет с поста главы партии, но останется канцлером.

Главные претенденты на роль главы ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель, которая, как считается, будет продолжать ее политику, и Фридрих Мерц, противник канцлера, который считает, что крупнейшая в Европе экономика должна делать больше для Европейского союза.

Голосование, по итогам которого участники съезда изберут нового лидера партии, состоится позже в пятницу.

Напомним, ранее Меркель заявила, что не будет добиваться переизбрания на пост канцлера Германии после того, как ее срок на этом посту завершится в 2021 году.

Украинские Национальные Новости

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