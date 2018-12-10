Порошенко привітав наступницю Меркель з обранням
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав Аннеґрет Крамп-Карренбауер з обранням на посаду Голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Аннеґрет Крамп-Карренбауер, під час якої Глава держави привітав її з обранням на посаду Голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини”, — йдеться у повідомленні.
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Було відзначено динамічний розвиток політичного діалогу між Україною та ФРН.
Петро Порошенко відзначив активну роль Німеччини у пошуку шляхів для припинення російської агресії на Донбасі та в Азовському морі.
Окрему увагу було приділено питанню негайного та безумовного звільнення українських моряків та політичних в’язнів, які незаконно утримуються Росією.
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Нагадаємо, 7 грудня Крамп-Карренбауер обрали главою керівної у Німеччині партії ХДС. На цій посаді вона змінила канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Крамп-Карренбауер з 1981 року перебуває у складі ХДС, протягом останнього року вона обіймала посаду глави апарат. Ангела Меркель залишиться канцлером Німеччини до 2021 року.
30 листопада Крамп-Карренбауер пропонувала у відповідь на антиукраїнські дії Росії в Керченській протоці закрити порти західних країн для кораблів РФ, що йдуть з Азовського моря.