У ФРН заявили про можливість блокади російських суден із Азовського моря

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Союзник канцлера Німеччини Ангели Меркель і генеральний секретар ХДС, кандидат на посаду голови партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про можливість запровадження блокади для російських суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США. Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.