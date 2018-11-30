У ФРН заявили про можливість блокади російських суден із Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Союзник канцлера Німеччини Ангели Меркель і генеральний секретар ХДС, кандидат на посаду голови партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про можливість запровадження блокади для російських суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США. Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
"Позитивна новина з Берліна: кандидат на посаду голови партії ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер - заявила про можливість запровадження блокади для російських суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США, поки Кремль не розблокує Керченську протоку", - написав Мельник.
Нагадаємо, цього тижня Меркель планує на саміті “Великої двадцятки” в Аргентині обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним питання ескалації в Азовському морі.
Позитивна новина з Берліна: кандидат на посаду голови партії ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер - заявила про можливість запровадження блокади для суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США, поки Кремль не розблокує Керченську протоку Danke @_A_K_K_ pic.twitter.com/k2s19n99lS— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 листопада 2018 р.