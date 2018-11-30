У ФРН заявили про можливість блокади російських суден із Азовського моря

ukru
23 березня, 12:58 • 174602 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 455008 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 442786 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 429123 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 433033 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 315035 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 259337 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 505776 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 177349 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 433375 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
6 м/с
80 %
755 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 106100 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 74026 перегляди
Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

23 березня, 20:00 • 44612 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 53877 перегляди
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23:46 • 50708 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 423335 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 505776 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 433375 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 385278 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 332880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 165920 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 162791 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 163452 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 157892 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 161183 перегляди
Актуальне
У ФРН заявили про можливість блокади російських суден із Азовського моря

У ФРН заявили про можливість блокади російських суден із Азовського моря

Київ • УНН

 • 28640 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Союзник канцлера Німеччини Ангели Меркель і генеральний секретар ХДС, кандидат на посаду голови партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про можливість запровадження блокади для російських суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США. Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.

"Позитивна новина з Берліна: кандидат на посаду голови партії ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер - заявила про можливість запровадження блокади для російських суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США, поки Кремль не розблокує Керченську протоку", - написав Мельник.

Нагадаємо, цього тижня Меркель планує на саміті “Великої двадцятки” в Аргентині обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним питання ескалації в Азовському морі.

Позитивна новина з Берліна: кандидат на посаду голови партії ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер - заявила про можливість запровадження блокади для суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США, поки Кремль не розблокує Керченську протоку Danke @_A_K_K_ pic.twitter.com/k2s19n99lS

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 листопада 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.32
Bitcoin
$86,866.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,050.62
Ethereum
$2,040.10