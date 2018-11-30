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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84968 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103712 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138710 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136567 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132413 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126512 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164672 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117955 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141538 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ФРГ заявили о возможности блокады российских судов с Азовского моря

В ФРГ заявили о возможности блокады российских судов с Азовского моря

Киев  •  УНН

 • 28639 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Союзник канцлера Германии Ангелы Меркель и генеральный секретарь ХДС, кандидат на должность председателя партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения блокады для российских судов с Азовского моря, которые будут направляться в порты ЕС и США. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

"Позитивная новость из Берлина: кандидат на пост главы партии ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр - заявила о возможности введения блокады для российских судов с Азовского моря, которые будут направляться в порты ЕС и США, пока Кремль не разблокирует Керченский пролив", - написал Мельник.

Напомним, на этой неделе Меркель планирует на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос эскалации в Азовском море.

Позитивна новина з Берліна: кандидат на посаду голови партії ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер - заявила про можливість запровадження блокади для суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США, поки Кремль не розблокує Керченську протоку Danke @_A_K_K_ pic.twitter.com/k2s19n99lS

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 листопада 2018 р.

Украинские Национальные Новости

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