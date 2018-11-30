В ФРГ заявили о возможности блокады российских судов с Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Союзник канцлера Германии Ангелы Меркель и генеральный секретарь ХДС, кандидат на должность председателя партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения блокады для российских судов с Азовского моря, которые будут направляться в порты ЕС и США. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.
"Позитивная новость из Берлина: кандидат на пост главы партии ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр - заявила о возможности введения блокады для российских судов с Азовского моря, которые будут направляться в порты ЕС и США, пока Кремль не разблокирует Керченский пролив", - написал Мельник.
Напомним, на этой неделе Меркель планирует на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос эскалации в Азовском море.
Позитивна новина з Берліна: кандидат на посаду голови партії ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер - заявила про можливість запровадження блокади для суден із Азовського моря, які прямуватимуть до портів ЄС та США, поки Кремль не розблокує Керченську протоку Danke @_A_K_K_ pic.twitter.com/k2s19n99lS— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 листопада 2018 р.