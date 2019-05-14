Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Действующий глава государства Петр Порошенко посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следовать его путем. Об этом Порошенко сообщил во время конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос, какую бы он совет дал своему преемнику, передает УНН.
"Следовать путем, который был начат президентом Порошенко", - сказал он добавив, шо этого будет достаточно.
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Как сообщал УНН, Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте и хромой уткой. После этого в команде действующего Президента Украины Петра Порошенко заявили, что не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации.
Напомним, Зеленский еще раз призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
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