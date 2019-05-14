Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем

КИЕВ. 14 мая. УНН. Действующий глава государства Петр Порошенко посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следовать его путем. Об этом Порошенко сообщил во время конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос, какую бы он совет дал своему преемнику, передает УНН.