Порошенко порадив Зеленському йти його шляхом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Чинний глава держави Петро Порошенко порадив новообраному президенту України Володимиру Зеленському слідувати його шляхом. Про це Порошенко повідомив під час конференції у Брюсселі, відповідаючи на запитання, яку б він пораду дав своєму наступнику, передає УНН.
"Слідувати шляхом, який був розпочатий президентом Порошенко", - сказав він додавши, шо цього буде достатньо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленському відповіли в АП: Україна - це не номер у єгипетському готелі
Як повідомляв УНН, Зеленський порівняв Порошенка з туристом в Єгипті та кульгавою качкою. Після цього у команді чинного Президента України Петра Порошенка заявили, що не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації.
Нагадаємо, Зеленський ще раз закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленский-Порошенку: я - результат ваших помилок