Зеленському відповіли в АП: Україна - це не номер у єгипетському готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Так відповіли в Адміністрації чинного Президента України Петра Порошенка на відеозвернення новообраного Глави держави Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.
"Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському.
Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в АП додали, що Порошенко підтверджує своє запрошення Володимиру Зеленському, озвучене ще 30 квітня - не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни, рівно як і будь-які інші питання, пов’язані із передачею повноважень і відповідальності.
Нагадаємо, Зеленський ще раз закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.
Крім того, Зеленський порівняв Порошенка з туристом в Єгипті та кульгавою качкою.