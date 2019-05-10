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Зеленському відповіли в АП: Україна - це не номер у єгипетському готелі

Зеленському відповіли в АП: Україна - це не номер у єгипетському готелі

Київ • УНН

 • 28716 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Так відповіли в Адміністрації чинного Президента України Петра Порошенка на відеозвернення новообраного Глави держави Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.

"Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському.

Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в АП додали, що Порошенко підтверджує своє запрошення Володимиру Зеленському, озвучене ще 30 квітня - не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни, рівно як і будь-які інші питання, пов’язані із передачею повноважень і відповідальності.

Нагадаємо, Зеленський ще раз закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.

Крім того, Зеленський порівняв Порошенка з туристом в Єгипті та кульгавою качкою.

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