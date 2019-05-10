Зеленскому ответили в АП: Украина - это не номер в египетском отеле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Так ответили в администрации действующего Президента Украины Петра Порошенко на видеообращение новоизбранного Главы государства Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому.
Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в АП добавили, что Порошенко подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.
Напомним, Зеленский еще раз призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Кроме того, Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте и хромой уткой.