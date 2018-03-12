Порошенко подписал закон о реформе корпоративного права
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (№4666). Процедура подписания состоялась во время встречи Главы государства с бизнесом, передает корреспондент УНН.
"Законом вводятся современные принципы корпоративного регулирования создания и ведения бизнеса или выхода из него. Эти процедуры станут проще, понятнее. Закон должен обеспечить участникам общества комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений. Он также позволит уменьшить риски захвата контроля над обществом и заговоров отдельных групп участников против других, фактически снизит риски рейдерских атак", - подчеркнул П.Порошенко.
Также он добавил, что закон снимает ограничения относительно формирования уставного капитала. Процедуры станут проще и понятнее.
Напомним, 6 февраля Верховная Рада приняла закон об обществах с ограниченной ответственностью.