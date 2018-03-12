Порошенко підписав закон щодо реформи корпоративного права
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (№4666). Процедура підписання відбулась під час зустрічі Глави держави з бізнесом, передає кореспондент УНН.
"Законом запроваджуються сучасні принципи корпоративного регулювання створення і ведення бізнесу або виходу з нього. Ці процедури стануть простішими, зрозумілішими. Закон має забезпечити учасникам товариства комфортний правовий простір для врегулювання своїх відносин. Він також дозволить зменшити ризики захоплення контролю над товариством і змови окремих груп учасників проти інших, фактично знизить ризики рейдерських атак", - наголосив П.Порошенко.
Також він додав, що закон знімає обмеження щодо формування статутного капіталу. Процедури стануть простішими і зрозумілішими.
Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада ухвалила закон про товариства з обмеженою відповідальністю.