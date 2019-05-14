Порошенко переназначил главу НКРСИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко переназначил Александра Животовского на должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Об этом говорится в указе №223/2019, передает УНН.
Так, указом №220/2019 Александр Животовский уволен с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
Указом №221/2019 Петр Яцук восстановлен в должности председателя Национальной комиссии. А указом №222/2019 Яцук уволен с должности председателя Национальной комиссии на основаниях, предусмотренных Законом Украины "Об очистке власти" (пункт 72 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины).
Указом президента №223/2019 Александр Животовский назначен председателем Национальной комиссии.
"Согласно части первой статьи 20 Закона Украины" О телекоммуникациях "постановляю:
Назначить Животовского Александра Николаевича Председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в документе.
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Напомним, в 2014 году Порошенко назначил Александра Животовского председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Как сообщал УНН, действующий Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Также напомним, уволенный с должности члена Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко назначен членом Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.