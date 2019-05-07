Екс-голова Нацради Артеменко став членом НКРЗІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), передає УНН.
"Відповідно до частини першої статті 20 закону України "Про телекомунікації" постановляю: призначити Артеменка Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - йдеться в указі.
Нагадаємо, днями Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.