Экс-глава Нацсовета Артеменко стал членом НКРСИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает УНН.
"Согласно части первой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю: назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в указе.
Напомним, на днях Президент Украины Петр Порошенко освободил Юрия Артеменко от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.