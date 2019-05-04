Президент підписав указ щодо звільнення голови Нацради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це йдеться в указі Президента №186/2019, передає УНН.
"Звільнити АРТЕМЕНКА Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку.
Як повідомляв УНН, Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.
Також опубліковано указ Президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.