Голова Нацради подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Про це він повідомив у своєму зверненні, оприлюдненому на сайті Нацради, передає УНН.
"Термін моїх повноважень як члена Національної ради завершується у липні. Проте сьогодні, за два місяця до його закінчення, я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади. Причини дві. По-перше, проста людська втома – протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - повідомив Артеменко.
Зазначимо, що на цій посаді він працював з 2014 року.
Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про оголошення конкурсу та затвердження конкурсних умов для мовлення в 16 населених пунктах України.