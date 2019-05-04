Глава Нацсовета подал в отставку

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности. Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - сообщил Артеменко.

Отметим, что на этой должности он работал с 2014 года.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об объявлении конкурса и утверждения конкурсных условий для вещания в 16 населенных пунктах Украины.