Президент подписал указ об увольнении председателя Нацсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится в указе Президента №186/2019, передает УНН.
"Освободить АРТЕМЕНКО Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в тексте указа.
Напомним, сегодня стало известно, что председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.
Как сообщал УНН, Петр Порошенко освободил Юрия Федорова от должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.
Также опубликован указ Президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.