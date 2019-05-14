Порошенко перепризначив голову НКРЗІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко перепризначив Олександра Животовського на посаді голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Про це йдеться в указі №223/2019, передає УНН.
Так, указом №220/2019 Олександра Животовського звільнено з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідно до пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
Указом №221/2019 Петра Яцука поновлено посаді голови Національної комісії. А указом №222/2019 Яцука звільнено з посади голови Національної комісії з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади" (пункт 72 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).
Указом президента №223/2019 Олександра Животовського призначено головою Національної комісії.
"Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про телекомунікації" постановляю:
Призначити Животовського Олександра Миколайовича Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - йдеться в документі.
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Нагадаємо, у 2014 році Порошенко призначив Олександра Животовського головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Як повідомляв УНН, чинний Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Також нагадаємо, звільненого з посади члена Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка призначено членом Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.